Самара, 10 февраля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Предприятие «Самаранефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») увеличило запасы нефти в 2024 году на 19 млн тонн. Это позволило восполнить добычу нефти почти в два раза.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самаранефтегаз» увеличил запасы нефти на 180%

Предприятие достигло таких показателей благодаря новым инженерным и технологическим решениям для геологоразведочных работ. Специалисты компании открыли на месторождениях 12 новых залежей с приростом запасов по категориям АВ1С1+В2С2 в объеме 2,3 млн тонн.

В прошлом году геологи «Самаранефтегаза» построили пять поисково-разведочных скважин, при опробовании которых получены промышленные притоки нефти с дебитами до 80 куб. м/сут.

На участках месторождений нефтяники обработали данные сейсморазведки. Так, они составили детальную геологическую модель, которая позволяет уточнить точки бурения поисково-оценочных скважин, снизить геологические риски при бурении глубоких скважин на исследуемой территории.

На сегодняшний день «Самаранефтегаз» ведёт работы на 132 месторождениях. Их освоение происходит с помощью в том числе горизонтальных и наклонно-направленных скважин, которые позволяют повысить дебиты и коэффициент извлечения нефти.

За последние пять лет предприятие прирастило запасы нефти на 119 млн тонн. «Самаранефтегаз» также участвует в аукционах на получение права пользования недрами.