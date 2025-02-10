Москва, 10 февраля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, который доложил о социально-экономическом развитии его региона.

РИА Новости/ Гавриил Григоров

По словам руководителя республики, в 2024 году её доходы выросли на 28,4% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Пушилин рассказал об открытии перинатального центра в Донецке и регионального сосудистого центра в Мариуполе.

Также в ДНР было построено 10 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В 2025 году должны начать работу ещё 18 таких объектов. В Мариуполе были сданы 64 дома, предназначенных для переселения жильцов из аварийных зданий. Речь идёт о 4789 квартирах. Всего в ДНР собираются сдать 71 дом.

Также Пушилин проинформировал, что сумма, которую выделят из бюджета на среднее и дошкольное образование, увеличилась на 5,2 млрд рублей — до 34 млрд рублей.

Помимо этого, президент и глава региона подняли вопросы водоснабжения республики, восстановления и строительства жилья в Донецко-Макеевской агломерации, работы межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав некоторых категорий граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Владимир Путин заявил, что в Мариуполь вернулись как минимум 300 тыс. человек. Он уточнял, что в городе восстановили 1,7 тыс. домов.