Харбин, Китай, 10 февраля, 2025, 13:34 — ИА Регнум. После поражения в матче группового этапа зимних Азиатских игр трое хоккеистов сборной Туркмении набросились на игроков команды Гонконга. Об этом сообщается на официальном сайте олимпийского комитета Гонконга (SF&OC).

Shuji Kajiyama/AP/TASS

В воскресенье, 9 февраля, прошёл матч между двумя сборными, в результате которого Туркмения уступила со счётом 1:5. Во время традиционного послематчевого обмена рукопожатиями три туркменских хоккеиста Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов напали на игроков гонконгской сборной. Арбитр выписал им серьёзный штраф «5+20». Уточняется, что в результате стычки никто не получил тяжёлых травм, однако двум хоккеистам из команды Гонконга потребовалось пройти осмотр в больнице.

«Глава делегации Гонконга на зимних Азиатских играх обратился в Международную федерацию хоккея (IIHF), Олимпийский совет Азии (OCA) и соответствующие организации, участвующие в организации Игр, с просьбой принять дисциплинарные меры на основе произошедшего для обеспечения личной безопасности всех спортсменов, участвующих в Играх», — говорится в официальном заявлении SF&OC.

SF&OC также обратился к организационному комитету с просьбой принять дисциплинарные меры в отношении провинившихся туркменских спортсменов.

Зимние Азиатские игры проходят в китайском городе Харбине с 7 по 14 февраля.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года финал молодёжного чемпионата мира по хоккею закончился массовой дракой. В шведском Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» финальный матч ЧМ завершился победой национальной сборной США над Швецией со счётом 6:2. За 30 секунд до конца третьего периода шведские хоккеисты, понимая, что игра проиграна, кинулись на соперников в драку. Защитник шведов Антон Юханссон накинулся с кулаками на американца Лейна Хатсона, своих товарищей поддержали и игроки команд.