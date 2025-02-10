Донецк, 10 февраля, 2025, 13:34 — ИА Регнум. Российский военнослужащий с позывным Калмык с перебитыми ногами несколько километром полз до позиций российских сил. Как рассказал сам боец, чтобы не попасть в плен, добираться до своих пришлось в тумане 3 км. Рассказ военного 10 февраля опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Алексей Майшев/РИА Новости

Боец сообщил, что принимает участие в спецоперации на угледарском направлении. В тот день он вышел на боевое задание, но его заметил украинский дрон и сбросил магнитную мину.

«По ходу движения сработала, перебило одну ногу, вторую сломало ― открытый перелом», ― уточнил боец.

Калмык решил ползти в укрытие, пробираться пришлось через заминированную территорию, усеянную суббоеприпасами от кассетного снаряда. Произошло ещё три взрыва, в результате во все конечности попали осколки от сработавших мин. Всего медики извлекли 13 осколков.

Военный решил отлежаться некоторое время в укрытии, понимая, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) его вычислили, но затем всё же решил ползти к российским позициям.

«Ну полз три километра, повезло, что был туман: не так много беспилотников было, и летали они низко. Прополз, подобрали свои ― разведчики. Вот так и выбрался», ― вспоминает боец.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января доброволец из Перми, служащий в зоне спецоперации, рассказал, как он четыре дня добирался до сослуживцев, прячась под трупами и переползая болото. Военный пояснил, что после первого боевого задания он получил обморожение ног. Пока он добирался до позиций российской армии, ему пришлось прикрываться телами погибших бойцов, чтобы скрыться от вражеских дронов. Сейчас военнослужащий находится в больнице, где вскоре ему сделают операцию на ногах.

Другой российский военный Леонид Пигин, получив серьёзную травму, больше суток из подбитого бронетранспортёра продолжал корректировать артиллерийские удары по украинским позициям. Лейтенант рассказал, что во время атаки его бронемашина попала в засаду, её подбили. Сам военнослужащий получил серьёзное ранение ― у него был перебит позвоночник, он мог только шевелить рукой и немного спиной. Несмотря на это, он начать передавать координаты ВС РФ для артиллерийских ударов.