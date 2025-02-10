Иволгинский район, Бурятия, 10 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. В Бурятии пьяный водитель без прав сбил на УАЗе четырёхлетнюю девочку, которая выехала на тюбинге на проезжую часть, сообщила 10 февраля пресс-служба управления МВД по республике.

Кадр из видео

Инцидент произошёл в селе Ошурково Иволгинского района. Ребёнок в сопровождении дедушки катался на тюбинге с горки вблизи дороги и выехал на дорогу. Девочка была госпитализирована.

«В результате ДТП ребёнка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водитель УАЗа прав управления не имеет и находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,25 мг/л», — сказано в сообщении.

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Кататься на тюбингах следует только в специально отведённых для этого местах, убедившись в отсутствии на пути людей и препятствий, а также в отсутствии пересечений спуска с проезжей частью, напомнили в МВД.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля в Приморском крае произошло ДТП с участием автобуса и лесовоза. Пострадали 15 человек, в том числе двухлетний ребёнок. Пятеро пострадавших были госпитализированы.

Ранее также сообщалось о целой серии инцидентов, связанных с катанием на тюбингах. В пылу развлечений необходимо помнить про коварство безобидных на вид «ватрушек», отмечала в своей статье обозреватель ИА Регнум Мария Орлова.