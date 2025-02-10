Москва, 10 февраля, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Елена Макарская потеряла обеих дочерей в теракте в «Крокусе». Четверо её внуков в один день лишились своих матерей. С момента трагедии прошёл почти год, всё это время женщина пытается добиться выплаты компенсации в размере 17 000 рублей для двоих своих внуков из Ростовской области. Двое других, прописанных в Подмосковье, получили льготы уже на следующий день после трагедии. Бабушке даже не пришлось об этом просить. А в Ростове в выплатах детям отказали, сообщив, что «на это денег нет». Об этой ситуации женщина подробно рассказала ИА Регнум.

Из личного архива Татьяна и Анна Макарские

Анна и Татьяна Макарские родом из Волгодонска. На родине они уже пережили теракт в 1999 году, на тот момент им было 17 и 11 лет. Окончив школу в 2006 году, младшая сестра Татьяна с мамой переехала в Москву, чтобы поступить в вуз. В Москве она работала, вышла замуж и родила двух дочерей. А после развода снова стала жить с мамой и дочерями. Анна с мужем и детьми оставалась на родине в Ростовской области. Сёстры по возможности навещали друг друга. Одним из поводов для встречи был концерт группы «Пикник». 42-летняя Анна специально приехала в Москву, чтобы отправиться на мероприятие с сестрой. Они обе погибли во время нападения террористов на концертный зал 22 марта 2024 года.

Дочерей Татьяны — 10-летнюю Милану и 7-летнюю Александру — взяла под опеку бабушка Елена Владимировна, она живёт с девочками в подмосковном Щёлково. Дети Анны — 16-летняя Виктория и 12-летний Кирилл — остались на попечении их отца Виктора. Уже почти год бабушка и отец не только заботятся о четверых детях, но и вынуждены бороться с бюрократией, чтобы получить для двоих из них выплаты по потере родителя.

«В Московской области мне даже никуда обращаться не пришлось, уже на следующий день после теракта вышло постановление по Москве и Московской области, согласно которому всем детям погибших в «Крокусе», назначили «ежемесячную компенсационную выплату». С марта мои девочки получают по 17 233 рубля каждая», — объяснила Елена Владимировна.

Из личного архива Татьяна Макарская с детьми

А для внуков, прописанных в Волгодонске, мать погибших с зятем не могут добиться такой выплаты почти год. Они направляли обращения в министерство труда и социального развития Ростовской области, Фонд пенсионного и социального страхования, правительство Ростовской области. Но в ответ получали лишь отписки.

«А в Ростовской области такого постановления, как в Подмосковье, нет, оно не работает. Я считаю, что это неправильно. Две дочери погибли, четверо внуков осталось. Двоим внукам платят, двоим не платят. И я добиваюсь для тех внуков, которым не дают этих выплат, но меня все футболят. Очень обидно и тяжело получать отписки и такое отношение к детям, потерявшим маму, и ко мне, как матери, похоронившей обеих дочерей. Я напишу, проходит 30 дней — описка, снова напишу — очередной отказ. Недавно я получила отписку с отказом по назначению пенсии внукам, проживающим в Волгодонске, с указанием что бедная Ростовская область не в состоянии назначить пенсию детям. Нет в бюджете денег на двух детей, мама которых погибла в теракте. Такое равнодушие чиновников причиняет боль», — возмутилась женщина.

В ответе министерства труда и соцразвития Ростовской области сказано, что региональные органы власти имеют право устанавливать дополнительные меры поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, например таких, как дети, потерявшие родителей в теракте.

«Вместе с тем финансирование вышеуказанных полномочий не является обязанностью субъекта Российской Федерации, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из федерального бюджета. В Ростовской области «Ежемесячная компенсационная выплата» по категории «Дети, потерявшие одного или обоих родителей» за счет средств областного бюджета не предусмотрена», — говорится в документе.

Из личного архива Решение о компенсации от минтруда и социального развития Ростовской области

Министерства труда и соцразвития Ростовской области отказывает в выплате 17 000 двум детям, потерявшим мать, ссылаясь на ограниченность бюджета. При этом в регионе совсем недавно сменился губернатор. Бывший глава Ростовской области Василий Голубев покинул пост 4 ноября 2024 года. Пои данным Telegram-канала Don Mash, бывший глава региона обходился Ростовской области очень дорого (до 350 млн в год), ему приписывают траты бюджетных средств на пиар через госзакупки, подарки, vip-перелёты и личную охрану. Жена Василия Голубева в 2016–2021 годах занимала третье место в рейтинге самых богатых супругов губернаторов России по данным издания Коммерсантъ. По данным СМИ, Ольга Голубева заработала 54,3 млн рублей за 2021 год.

Кроме того, Ростовская область в последние годы отличалась неоправданно высокими тратами. Были выявлены махинации при закупке 100 коек для ковидного госпиталя по утроенной цене — было потрачено 39 миллионов рублей. Ростовские власти заключили контракт на 17 миллионов рублей на высадку тюльпанов. «РостовАвтоДор» попал под подозрение УФАС за 1,9-миллиардный контракт по ремонту дорог, заключенный с нарушениями. Также недавно в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий. По версии следователей, чиновница своими действиями нанесла бюджету региона ущерб в размере 1,9 млрд рублей, взяв в 2020 году кредит на нужды области в коммерческом банке, несмотря на то, что в бюджете были свободные остатки. Известно, что сын чиновницы живёт с семьёй в Испании. В то время как родственникам жертв теракта в «Крокусе» приходится месяцами писать письма ради выплат в 17 000 рублей и получать отказы.

«То есть они могут, но не хотят сделать такую выплату. Значит, мои внучки в Московской области смогли получить эти выплаты, а внуки в Волгодонске не могут! Мы живем в одном государстве, Ростовская область часть этого государства, и дети моих погибших от рук террористов дочерей должны быть одинаково защищены мерами социальной поддержки и получать пенсию. Я отправила письмо на имя недавно назначенного врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, надеюсь, что он сможет нам помочь», — заявила Елена Владимировна.

Устав месяцами ждать очередного отказа из ведомств, Елена Макарская обратилась за помощью к ИА Регнум.

КАК ЖИВЁТ СЕМЬЯ

Елена Макарская рассказала, что после гибели дочерей внуки стали смыслом её жизни и спасением.

«Спасибо богу, что опеку предоставили мне на детей, что их не забрали никуда и оставили их со мной. Они являются смыслом моей жизни, если бы этих детей не было, я не знаю, что бы было со мной. Я живу сейчас только ради них. Потому что встаю и понимаю, что их надо в школу отправить, потом встретить, что это продолжение моих дочерей. Я должна о них позаботиться», — объяснила бабушка.

Из личного архива Анна с матерью Еленой Владимировной

Младшая дочь Татьяны 7-летняя Александра в 2024 году пошла в первый класс, 10-летняя Милана — в третий. Елена Владимировна старается обеспечить внучек всем необходимым и благодарна за любую помощь.

«Нам хорошую помощь оказывал Красный Крест, помогли с жильём, летом выделили деньги на санаторно-курортное лечение, ещё они кружки изобразительного искусства девочкам обещали оплатить. Коллеги и руководство банка «Кредит Европа банк», где работала моя дочь Татьяна, постоянно помогают. На Новый год я просила, чтобы моих девочек поздравили, нам выделили билеты на ледовое шоу Навки и пригласили на рождественскую ёлку. Детям сейчас важно хоть какие-то положительные эмоции получать», — рассказала бабушка.

Елена Макарская отметила, что девочек очень поддерживают в школе № 10 Щёлково директор, педагоги и одноклассники. К ним там очень внимательно относятся. Женщина так же рассказала, как справляется с горем и сложностями её зять Виктор в Волгодонске, которому теперь приходится заменять двоих родителей после смерти супруги.

Из личного архива Татьяна Макарская с детьми

«Ему трудно, он уставший, измотанный за всё это время. Теперь всё на нём, это накладывает отпечаток. У них была такая семья прекрасная, Витя очень любил Аню. У них всё было хорошо, счастливо жили, быт налажен быт. Дача летом, собачка, кошечка, дети умные, старательные. Они очень хорошо жили, кто бы мог подумать, что вот так эта трагедия разрушит нашу жизнь! Теперь он и за маму, и за папу», — объясняет женщина.

16-летняя Вика и 12-летний Кирилл продолжают учёбу и стараются помогать отцу с домашними делами. В следующем году старшая дочь выпускается из школы. Сейчас девочка выбирает вуз. Вика закончила художественную школу и прекрасно рисует. Младший брат Кирилл раньше играл в шахматы и на гитаре, а в последнее время увлёкся футболом.

«Викуля закончила школу искусств два года назад, у неё все работы были на выставках, занимали призовые места. Она очень талантливая и хорошая девочка, и Кирилл тоже. Детки стараются, Детки умненькие. Папе помогают, Вика готовит, она и пирожки печёт, и пиццу может приготовить», — поделилась женщина.

Из личного архива Анна Макарская с супругом Виктором и детьми

Елена Макарская отметила, что на одежду, школьные принадлежности и другие нужды детей уходит много денег.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Елена Владимировна лишь недавно получила на руки документы о проведённой генетической экспертизе, которая была проведена ещё в марте 2024 в процессе опознания тел погибших во время теракта. Женщина до сих пор не может смириться с произошедшей трагедией и каждый день вспоминает Татьяну и Анну.

«У меня их фотографии стоят, я каждый день с ними говорю. Дочки мои добрейшие, умные, красивые, веселые. Они такие хохотушки были. Они в последний день уходили, смеялись. До сих пор перед глазами стоят, как я их в коридоре провожала на этот концерт. И целый день они улыбались. И даже на последних фотографиях, которые из «Крокуса» за 5 минут до концерта мне прислали, у них улыбки, они веселые, счастливые. Кто мог подумать, что вот это так всё обернется?»

Только две недели назад Елена Макарская получила в СК заключение по экспертизе ДНК, которая подтвердила личности погибших в «Крокусе» дочерей.