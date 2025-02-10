Череповец, Вологодская область, 10 февраля, 2025, 13:17 — ИА Регнум. «ФосАгро» при поддержке правительства Вологодской области провела семинар, посвященный эффективным способам привлечения квалифицированных работников. В семинаре в Череповце приняли участие ключевые работодатели региона, а также представители министерства труда и занятости, министерства образования, Законодательного собрания Вологодской области и компании «ФосАгро». Среди ключевых вопросов дискуссии — оценка ситуации на рынке труда, новые практики работы с персоналом и эффективные стратегии подготовки квалифицированных специалистов.

РИА Новости/Алексей Майшев

«ФосАгро» занимает прочное положение в рейтингах лучших работодателей России. По итогам 2024 года компания вошла в ТОП по версиям Forbes и РБК, а в январе 2025 года признана лучшим работодателем в промышленности по результатам всероссийского рейтинга ИТ-брендов работодателей, который проводили «Хабр» и консалтинговая компания ЭКОПСИ.

Как подчеркнул министр труда и занятости населения Вологодской области Игорь Даценко, кадровый дефицит испытывают практически все отрасли экономики региона. «На сегодняшний день вопросы кадровой политики для промышленных предприятий остаются в числе приоритетных. В этом отношении очень интересны эффективные проекты и наработки «ФосАгро». Уверен, что этот опыт необходимо масштабировать на другие предприятия и организации области. «ФосАгро» огромное внимание уделяет развитию социальной инфраструктуры, работе с людьми. Это очень важный тренд, который во многом определит будущую кадровую политику остальных предприятий», — сказал Игорь Даценко.

По словам директора череповецкого комплекса «ФосАгро» Алексея Грибкова, задачи по подготовке и обеспечению кадрами — общие, они актуальны для всех — как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса. «Главная ценность компании «ФосАгро» — это люди. От того, как мы сегодня занимаемся кадровой политикой, как готовим специалистов для наших предприятий, зависит будущее компании. Мы нацелены на то, чтобы наши потенциальные работники знали, чем живет и как развивается «ФосАгро», какие меры поддержки трудящихся у нас действуют, какие перспективы развития у компании», — рассказал Алексей Грибков.

Начиная с 2013 года во всех регионах своего присутствия «ФосАгро» реализует бесшовную образовательную парадигму «Школа — колледж/вуз — предприятие», в это направление уже инвестировано свыше 11,5 млрд рублей. На предприятия группы уже трудоустроены 3500 инженеров и специалистов, подготовленных в рамках этого направления.

Специалисты по кадровой политике компании подробно остановились на реализации системы наставничества, благодаря которой уже опытные специалисты предприятий передают знания студентам и молодым сотрудникам. Также на семинаре рассказали и о системе обучения персонала, программе «ФосАгро–старт», корпоративном конкурсе «Молодой руководитель», конкурсах профессионального мастерства, социальных гарантиях для работников.

Социальная база сотрудников «ФосАгро» закреплена в условиях коллективных договоров, одинаковых для всех предприятий группы. В них включены расширенный ДМС, организация отдыха работников и детского летнего отдыха, ежегодное оздоровление в корпоративной системе профилакториев, бесплатные спортивно-оздоровительные комплексы с бассейном на каждом производственном комплексе, выплаты в связи с семейными событиями, в трудных жизненных ситуациях, помощь родителям первоклассников и многодетным семьям и многое другое. Очень востребована корпоративная жилищная программа «ФосАгро», в рамках которой почти 3000 семей «фосагровцев» смогли улучшить свои жилищные условия.