Курск, 10 февраля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Украинские формирования совершили новую атаку на жилые кварталы города Рыльска в Курской области, сообщил 10 февраля врио главы региона Александр Хинштейн.

Администрация Курской области

«Сегодня утром укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы Рыльска, в результате были повреждены пять частных домовладений на улице 2-я Садовая», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, на улице Первопроходцев получили повреждения ещё несколько домов. Хинштейн уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Он также подчеркнул, что речь идёт о целенаправленном ударе ВСУ по мирному населению. Врио губернатора также заметил, что объекты коммунальной инфраструктуры в городе функционируют в обычном режиме.

По его словам, на место атаки выехал глава Рыльского района Андрей Белоусов. Оценкой разрушений и оказанием помощи жителям занимается специальная комиссия.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля стало известно, что в результате обстрела украинскими военными деревни Слободка в Курской области получили повреждения девять частных домов. Хинштейн информировал, что пострадавших не было.

10 февраля в посёлке Юбилейном Курской области после падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в детском саду. Он охватил площадь 350 кв. м. Возгорание смогли ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.