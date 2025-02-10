Нью-Дели, 10 февраля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. США отказались от полётных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей в Индии авиакосмической выставке Aero India 2025, узнав, что на этом мероприятии будет демонстрироваться российский Су-57, заявил посол РФ в южноазиатской республике Денис Алипов.

Илья Питалев/РИА Новости Су-57

«Как показывает практика, к честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полётных программ F-35A и F-16», — приводит слова Алипова ТАСС.

Экспортный вариант российского самолёта прибыл в индийский Бангалор. Боевая машина выполнит демонстрационные полёты в рамках международного авиакосмического салона Aero India, который стартует 10 февраля.

Ранее ИА Регнум передавало, что министерство обороны Индии задумалась о покупке российского истребителя пятого поколения Су-57. Замглавы ведомства Санджив Кумар заявил, что ожидает от Су-57 захватывающего выступления в ходе авиашоу.

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