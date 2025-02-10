Вашингтон, 10 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск назвал ужасным решение бывшего президента США Джо Байдена выдавать образовательные гранты только учреждениям, соблюдающим требования политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Об этом он написал в соцсети X.

CHIP SOMODEVILLA/POOL/EPA Илон Маск

Таким образом Маск прокомментировал отчёт, в котором указано, что администрация Байдена с 2021 по 2024 год потратила не менее 1 млрд долларов на выдачу 229 образовательных и исследовательских грантов школам из 42 штатов, которые соблюдали требования DEI.

«Это просто конкретные гранты с DEI, которые получили финансирование. Что особенно ужасно, так это то, что каждый образовательный и исследовательский грант, который был объявлен за последние четыре года, требовал соблюдение политики DEI в том или ином виде», — указал Маск в публикации.

Глава DOGE также уточнил, что предыдущее американское правительство включало требования DEI во всё.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух неизменных полов — мужского и женского. В указе критикуется так называемая гендерная идеология, считающая пол изменяемой по желанию индивида концепцией. При этом утверждение её сторонников о том, что мужчина может идентифицировать себя в качестве женщины, а женщина — в качестве мужчины, признаётся ложным.