Москва, 10 февраля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически подписал себе приговор, признавшись, что ему неизвестна судьба миллиардов долларов, выделенных США для поддержки Украины. Об этом 10 февраля в своей статье на портале «Смотрим. ру» заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Где-то потерялись 200 млрд долларов, случайно не видели? Только на сенсацию тянет не само признание исчезновения основной части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор», — отметил политик.

Он считает, что Зеленский пытается оправдаться перед новой администрацией президента США Дональда Трампа, «выдавая» своих соратников по коррупционным схемам в надежде стать свидетелем, а не обвиняемым. По мнению политика, глава киевского режима готов подставить под удар назначенных предыдущими американскими властями украинских чиновников и активистов, с которыми у него возникли конфликты.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 2 февраля заявил, что Киев получил только $75 млрд из $177 млрд, выделенных США для поддержки Украины, по данным представителей бывшей американской администрации. Он подчеркнул, что не знает, где остальные деньги.

Секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал враньём слова Зеленского о непонимании, куда делась часть помощи. Российский политик предположил, что пропавшие деньги осели в карманах американских и украинских чиновников. По его информации, воровство средств начиналось ещё в Пентагоне, ЦРУ и на американских оборонных предприятиях.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что после слов Зеленского о пропаже $102 млрд долларов, предоставленных США Украине в качестве военной помощи, Франция должна перестать выделять какие-либо средства на поддержку киевского режима.

США намерены возместить затраченные на помощь киевскому режиму средства за счёт природных ресурсов Украины, заявил 9 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.