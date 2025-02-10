Москва, 10 февраля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов украинских формирований. Об этом сообщило 10 февраля Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетами и артиллерией.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивающему работу военно-промышленного комплекса Украины.