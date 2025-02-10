Копенгаген, 10 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Инициативная группа Denmarkification предложила Дании выкупить американский штат Калифорния вместо датского острова Гренландия, который намеревается присоединить президент США Дональд Трамп. Об этом пишет европейское издание Politico.

Zuma/TASS Капитолий штата Калифорния

В интервью газете автор инициативы Ксавье Дютуа сообщил, что Калифорния обойдётся Копенгагену в 1 трлн долларов и «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд». При этом он предложил сделать ответственными за переговоры специалистов из компании Lego, которые, по его словам, отлично справляются с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей.

Дютуа отметил, что необходимую сумму будет возможно собрать за счёт краудфандинга. Так, каждому датчанину нужно будет внести по 200 тыс. крон (2,7 млн рублей) для реализации данной инициативы. Он не сообщил, сколько уже удалось собрать средств, однако рассказал, что петицию подписало почти 200 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь говорил о том, что в отношении острова возможны различные варианты действий со стороны Вашингтона, включая силовой.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 28 января заявил, что новый президент США «не получит» Гренландию. По словам датского министра, судьбу острова должны решить его жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ранее также указывал, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.