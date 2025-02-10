Москва, 10 февраля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ в минувшие сутки сбили 51 дрон ВСУ, три снаряда системы HIMARS и управляемую авиабомбу Hammer, сообщила 10 февраля пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — сказано в сообщении.

Также пресс-служба проинформировала, что в минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов противника. Потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в указанный срок составили до 1105 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее в военном ведомстве сообщили, что в ночь на 10 февраля средства ПВО подавили 15 беспилотников противника над территорией шести российских регионов.

В Краснодаре обломки сбитого дрона упали на жилой дом в центре города. Жилые помещения не пострадали, пожара также не возникло.

Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» за прошедшую неделю сорвала 156 атак украинских БПЛА на мирных граждан и инфраструктуру в ДНР, сообщила ранее 10 февраля пресс-служба управления ФСБ по республике. В частности, вблизи жилых кварталов в Кировском районе Донецка был поражён беспилотник ВСУ мультироторного типа, который нёс два самодельных боеприпаса общей массой более 2 кг взрывчатых веществ.