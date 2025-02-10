Москва, 10 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Врачи диагностировали спортивному комментатору Роману Скворцову черепно-мозговую травму, заявила 10 февраля его супруга Ксения.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжёлое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу», — написала жена Скворцова в соцсетях.

Ксения также уточнила, что произошедший инцидент связан с криминалом. Других подробностей произошедшего со Скворцовым она не привела.

Ранее собеседник ТАСС сообщил, что данных об ухудшении состояния комментатора нет. В настоящее время проводится дополнительное медицинское обследование.

Как передавало 9 февраля ИА Регнум, известный спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. Известно, что 8–9 февраля в Новосибирске проходил Матч звезд КХЛ, который комментировал журналист Дмитрий Губерниев.

Роману Скворцову 49 лет. Придя в спортивную журналистику, он стал специализироваться на хоккейных и баскетбольных трансляциях.