Днепропетровск, Украина, 10 февраля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Назначенные Киевом власти временно оккупированного города Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР объявили тендер на закупку цветов, сообщил Telegram-канал «Первый Харьковский».

Станислав Красильников/РИА Новости

По этим данным, тендер был объявлен 6 февраля. Предполагается закупить «цветочную продукцию» на сумму 99 тыс. гривен (около 230 тыс. рублей).

Авторы иронически предположили, что назначенные Киевом власти города, находящиеся в настоящее время в Днепропетровске, готовятся либо встречать ВС РФ с цветами, либо праздновать День всех влюблённых 14 февраля.

Как сообщалось ранее, 9 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что подразделения группировки ВС РФ «Центр» в минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 15 бригад противника в районах 12 населённых пунктов в ДНР, в том числе в районе Красноармейска.

Ранее сообщалось, что украинские формирования лишились крупной группировки войск возле посёлка Удачное, расположенного к западу от Красноармейска. В российских силовых структурах также проинформировали, что операторы беспилотников ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Отмечалось, что этот путь является ключевым для снабжения гарнизона ВСУ в городе.

В Красноармейске, районном центре на северо-западе ДНР, находится крупный железнодорожный узел. Через город идут железнодорожные и автомобильные пути, которые связывали Донецк с Днепропетровской областью Украины. Обозреватели агентства Reuters в своей публикации 1 февраля отмечали, что после освобождения Красноармейска российские военные смогут наступать сразу на нескольких направлениях.

Житель Красноармейска ранее заявил приехавшим в город журналистам из ЕС, что все остающиеся в городе люди имеют украинское гражданство, но являются русскими.