Ульяновск, 10 февраля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителей Ульяновского государственного технического университета, которые необоснованно зачислили в вуз по меньшей мере 129 иностранцев, не владеющих русским языком. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

СК России. Кадр из видео

По предварительным данным следствия, лица из числа руководства УлГТУ в 2022–2025 годах безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не способных осваивать программу из-за незнания русского языка. За каждого зачисленного студента вуз получал бюджетные средства, ущерб от действий руководителей составил около 20 млн рублей.

«В настоящее время задержаны четверо подозреваемых должностных лиц образовательного учреждения, им предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении.

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Дело возбуждено по статье 285 УК РФ. По решению суда трое обвиняемых отправлены под арест, ещё один находится под домашним арестом.

В общежитии вуза прошли обыски и рейдовые мероприятия, изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Среди студентов выявлены нарушители порядка постановки на воинский учет. Не говорящие по-русски студенты допрошены, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Рособрнадзор направил пяти вузам предостережения в связи с проведением экзамена по русскому языку для иностранцев. РУДН, СПбГУ, Уфимскому университету науки и технологии, Псковскому госуниверситету и Институту русского языка имени Пушкина напомнили о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, а также выдаче иностранным гражданам сертификата.