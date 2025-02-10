Москва, 10 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готовится принять участие в китайских мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над Японией. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Да, такие контакты готовятся, такие поездки готовятся. Мы придаём взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся», — рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, Путин посетит Пекин в сентябре, а председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву 9 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе беседы с председателем КНР пригласил его в Москву на парад Победы 9 мая. Переговоры лидеров двух стран состоялись 21 января в формате видеоконференции.

Министр обороны России Андрей Белоусов 15 января рассказал, что на парад Победы в Москве были приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран. На данный момент десять из них уже подтвердили своё участие в нём, уточнил он.

В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне над нацистской Германией. На приуроченные к этой дате торжественные мероприятия в Москву пригласили лидеров дружественных России государств.