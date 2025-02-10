Москва, 10 февраля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Трое фигурантов дела о попытке диверсии в одной из подмосковных воинских частей признали свою вину в полном объёме. Судебный процесс над ними начался в Москве 10 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Речь идёт о Юрии Михееве и двух братьях-близнецах Матвее и Тимофее Мельниковых. Их дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.

Всех троих обвиняют в покушении на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Мельниковым в окончательной редакции вменяется ст. 275 УК РФ (госизмена) и ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

По версии следствия, они связаны с украинским формированием «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отдельное производство также выделили уголовное дело против неустановленных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Московской области задержали двух молодых людей, проникших на территорию одной из воинских частей и собиравших информацию о военной технике. Согласно информации правоохранительных органов, задержанные собирали сведения о технике, которую планировали впоследствии уничтожить путём поджога.

Для диверсии молодые люди выбрали передвижные вышки комплексов С-300. Позднее задержали третьего подозреваемого по этому делу. Он находился на территории Смоленска.

6 ноября стало известно, что расследование уголовного дела о попытке диверсии в Подмосковье завершено.