Москва, 10 февраля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Прежде чем комментировать заявления президента США Дональда Трампа о желании купить сектор Газа и восстановить его с помощью арабских стран, стоит дождаться деталей этой идеи. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь презента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель Кремля отметил, что в вопросе потенциальной покупки американцами сектора Газа важна судьба более миллиона палестинцев.

«Здесь, наверное, стоит дождаться каких-то деталей, если речь идет о последовательном плане действий. Речь идет, собственно, о почти 1 млн 200 тыс. палестинцев, которые там живут, наверное, вот это главный вопрос», ― подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета безопасности было обещано двухгосударственное решение ближневосточной проблемы. Пока же, подчеркнул Песков, касаемо идеи Трампа вопросов возникает исключительно много, а детали сейчас неизвестны.

Трамп 10 февраля, беседуя на борту своего самолета с журналистами, заявил, что привержен идее покупки сектора Газа и владения им. Также, по его словам, США планируют восстановить регион при помощи арабских стран.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 4 февраля заявил, что инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он назвал территорию Газы небезопасным местом, где всё разрушено и «царит антисанитария». Американский лидер предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей.

После встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер пояснил, что США намерены установить контроль за сектором Газа и рассматривают возможность долгосрочного владения анклавом для стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе. Трамп выразил уверенность, что сектор Газа может стать «интернациональным», а сам анклав имеет потенциал стать «Ривьерой» Ближнего Востока.

Против инициативы Трампа выступили главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Также идею американского лидера осудил генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аль-Шейх. В письме, направленном в Госдеп США, они предложили вовлечь палестинцев в процесс восстановления Газы, разрушенной ударами израильской армии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 февраля указал, что заявления администрации США о возможном переселении палестинцев из сектора Газа абсурдны и не заслуживают внимания и обсуждения. По его словам, это попытка взбить воду в ступе. Он подчеркнул, что никто не в силах изгнать жителей Газы с их вечной и неизменной тысячелетней родины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва выступает за то, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке должно опираться на признание Израилем государства Палестина. Россия не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их земель.