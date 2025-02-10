Москва, 10 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Назначения временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области стоит ожидать в ближайшее время, заявил 10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Безусловно, стоит ожидать в ближайшее время (назначения врио губернатора. — Прим. ред.). Просто пока по врио, по состоянию на сейчас, не было принято решение, но это будет в самое ближайшее время», — сказал Песков в ходе брифинга.

7 февраля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Причиной такого решения послужил его переход на другую работу, уточнялось в опубликованном на сайте Кремля указе.

Как передавало ИА Регнум, ушедшего с поста главы Новгородской области Андрея Никитина назначили замминистра транспорта России. Никитин в своем Telegram-канале выложил видеообращение. Он отметил, что Новгородская область стала для него второй родиной. Политик поблагодарил жителей региона за помощь и поддержку.

Никитин возглавлял российский регион с 2017 года. Через пять лет он второй раз победил на выборах, за него проголосовали более 77% избирателей.