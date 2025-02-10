Москва, 10 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения американских СМИ о якобы состоявшемся телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С аналогичным заявлением Песков выступал и днём ранее, 9 февраля. Пресс-секретарь президента отметил, что ему нечего добавить к сказанному.

«Я вчера сделал заявление на этот счёт. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил Песков.

Как передавало ИА Регнум, сообщения об уже состоявшихся переговорах российского и американского лидеров ранее появилась в издании New York Post. Утверждалось, что Путин и Трамп обсуждали вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса. Дата якобы состоявшегося разговора не называлась.

Песков отмечал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о контактах глав двух государств. Он заявил, что коммуникации между РФ и США ведутся по разным каналам и из-за их множественности он может чего-то не знать.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отказался отвечать на вопросы о предполагаемом телефонном разговоре президентов России и США. Трамп, по данным пресс-пула Белого дома, также отказался конкретизировать, когда именно он говорил с Путиным.