Москва, 10 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Россия делает всё возможное для помощи жителям тех районов Курской области, на территорию которых вторглись украинские формирования. Об этом заявил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Россия делает всё возможное для того, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, оккупированной силами режима (в Киеве)», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, просила ли Россия предоставить жителям курского приграничья гуманитарный коридор.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности предоставить коридор в том случае, если Москва официально об этом попросит.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Песков заявил, что российские военные действуют в Курской области героически, не жалея себя, и заслуживают самой высокой оценки главы государства. Днём ранее ВС РФ сорвали попытку контрнаступления украинских формирований в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в курском приграничье. В Минобороны РФ проинформировали, что все атаки противника отражены.

В декабре 2024 года в ходе пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла. Он заявил, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Россия не будет вести никаких переговоров с киевским режимом, пока не выбьет украинские формирования с приграничных территорий Курской области.