Киев, 10 февраля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Десятки бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые в конце декабря попали в «успеновский мешок» к югу от Курахово Донецкой Народной Республики, до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом 10 февраля пишет украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на родственников пропавших.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press/Global Look Press

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