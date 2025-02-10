Вашингтон, 10 февраля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Именно усилиями главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной обеспечен рост российской экономики, который продолжается вопреки действиям коллективного Запада. Об этом написал в авторской статье колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

Пресс-служба Банка России/РИА Новости Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

«Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, российская экономика выросла, в том числе благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка», — отметил он.

Обозреватель агентства также уточнил, что Россия продемонстрировала удивительную стойкость, столкнувшись с беспрецедентным количеством западных санкций и изъятием активов.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году американское издание Politico в ходе мероприятия по оглашению наиболее влиятельных личностей за год назвало Набиуллину «главным разрушителем года» за вклад в укрепление и рост российской экономики, помешавшие недружественным ей странам добиться каких-либо экономически значимых антироссийских ограничений. Как отметили авторы материала, за десятилетие у руля Центробанка она сумела провести жёсткую, но неоднократно спасавшую рубль политику.

В октябре 2024 года президент Сербии Александр Вучич также восхитился устойчивостью российской экономики и высоким профессионализмом Набиуллиной. Сербский лидер назвал Набиуллину гением, а экономику РФ ― фантастической.

22 января президент России Владимир Путин назвал 2024 год достаточно успешным для российской экономики. Он отметил, что дефицит бюджета составил 1,7% ВВП, что является приемлемым показателем, особенно в сравнении с цифрами в развитых экономиках.