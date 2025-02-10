Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Минобороны России стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказов на подшипниковых заводах. Об этом 10 февраля сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ведомстве отметили, что документы подтверждают причастность бывшего начальника военного представительства МО РФ к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на Десятом подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону (ООО «10-ГПЗ»).

«В отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре ФСБ проинформировала о проведении обысков у руководителей трёх подшипниковых заводов в рамках дела о крупном хищении средств при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Масштабные следственные действия прошли на предприятиях «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону, «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде и «ГПЗ-2» в Твери, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников.

В спецслужбе уточнили, что обыски прошли в рамках дела о мошенничестве, возбуждённого в отношении должностных лиц Десятого ГПЗ. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 млн рублей.

СК России 16 января сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора по экономике и финансам Десятого ГПЗ Николая Борисова. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. По решению суда Борисов помещён под арест.