Москва, 10 февраля, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан и военных на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Всё будет зависеть от того, каковы будут провокации и вызовы в адрес российских граждан и военных на левобережье Днестра. Россия готова к любому развитию ситуации», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Галузин также уточнил, что Москва будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту своих граждан, военнослужащих и военных складов в Приднестровье. По словам дипломата, в зависимости от ситуации может быть применён полный набор возможных средств и форм адекватного реагирования.

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в скором времени начнутся гуманитарные поставки газа из России в объёме, необходимом для населения и предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны оказать гуманитарную газовую помощь. С 1 февраля в Приднестровье начал поступать российский газ.