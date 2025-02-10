Кишинёв, 10 февраля, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отказались от финансовой помощи Евросоюза для закупки газа. Об этом 10 февраля заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отметил, что Евросоюз был готов выделить Приднестровью €60 млн для закупки газа. По его словам, это позволило бы избавить регион от «шантажа и энергетической нестабильности».

«Однако Тирасполь отказался от этого решения», ― написал Речан в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Приднестровье сделало выбор в пользу венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG, у которой есть договор с Молдавией. Расходы на транзит газа Тирасполь оплатит авансом, сообщил премьер.

«MET Gas and Energy Marketing AG поставит газ на границу с Республикой Молдова в соответствии с подписанным с Moldovagaz контрактом», ― пояснил Речан.

Также, по его словам, Тирасполь для успешного транзита должен исполнить ряд требований со стороны Кишинёва и «продемонстрировать открытость». В их числе освобождение политических заключённых, решение проблемы лицея в Рыбнице, сохранение молдавского общественного телевидения в сетке вещания, а также удаление установленных в 2022 году контрольных постов.

Как сообщало ИА Регнум, Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

1 февраля «Молдовагаз» начал отгрузку первых объёмов топлива в Приднестровье. Партию в 3 млн куб. м передадут для поддержания давления в газопроводах. Указанный объём газа компания предоставит Приднестровью в долг. Заём нужно будет возместить в срок до 1 марта.

С 1 февраля в Приднестровье начал поступать российский газ.

4 февраля еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Брюссель готов помочь Приднестровью в преодолении энергетического кризиса. Евросоюз согласен выделить Тирасполю еще €60 млн, если приднестровская сторона выполнит требования Брюсселя в области прав человека. Финансовая помощь будет идти через Кишинёв.

Ранее Евросоюз выделил Приднестровью €20 млн на восстановление подачи тепла и электроэнергии. Она рассчитана на десятидневный срок. Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Тирасполь также ведёт с РФ и Венгрией переговоры о кредитовании и долгосрочных поставках газа.