Москва, 10 февраля, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Физические лица, приобретающие жилую недвижимость в рассрочку в России, могут столкнуться с дефолтами. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

В организации уточнили, что в бюро кредитных историй не поступает задолженность гражданина перед застройщиком.

«Это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов», — сказал представитель регулятора, слова которого приводит РБК.

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