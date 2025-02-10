Москва, 10 февраля, 2025, 11:45 — ИА Регнум. В России с 1 марта изменится порядок оплаты за услуги по отоплению жилых помещений. Россияне начнут платить за тепло только в те месяцы, когда оно подаётся в квартиры. Об этом 10 февраля сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«С 1 марта 2025 года будет введён запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платёж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят», — пояснил в беседе с «РИА Новости» парламентарий.

По его словам, реформа направлена на повышение прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками жилья. Депутат отметил, что, оплачивая отопление только за те месяцы, когда оно подаётся, собственник сможет понимать, соответствует ли сумма платежа показателям счётчиков.

Регионы, уже перешедшие на равномерные платежи, сохранят эту систему, но не смогут вносить новые изменения. В холодный сезон счета вырастут, так как оплата будет концентрироваться на осенне-зимних месяцах.

Как передавало ИА Регнум, сейчас действуют два основных способа оплаты отопления в многоквартирных домах — в большинстве регионов граждане платят за тепло только в период его подачи по фактическим показаниям счётчиков, а в ряде субъектов РФ собственники жилья оплачивают отопление равными долями в течение года.

Как сообщил заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов, суммарный платеж за год при любом способе подсчета не должен отличаться. С 1 марта платёжки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счётчикам и начнут платить только за фактически потреблённое тепло, пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, нововведение позволит видеть в квитанциях детализированную информацию — суммы задолженности, собранные средства на ремонт, затраты на выполненные работы. По оценке Минстроя, новые правила повысят прозрачность расчётов.

С 1 июля 2025 года услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 12%. При этом в каких-то регионах тарифы не изменятся. Произойдёт пересмотр цен, включая плату за газ, электричество, водоснабжение и отопление. Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%. Возможно и увеличение суммы взносов на капитальный ремонт.