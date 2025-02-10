Вашингтон, 10 февраля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) разрабатывают комплекс юридических мер, которые позволят им массово задерживать танкеры в Балтийском море, якобы являющиеся частью российского «теневого флота». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Известия

В публикации указано, что захват финскими властями российского танкера Eagle S в декабре 2024 года по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море стал решающим моментом и поводом для открытия «нового фронта в теневой войне между Россией и коллективным Западом».

«Европейские страны ведут закулисные переговоры о крупномасштабных захватах российских танкеров для экспорта нефти в Балтийском море. В настоящее время они также разрабатывают новое законодательство, которое придаст юридический вес этим усилиям», — указано в публикации.

По словам европейских чиновников, ЕС планирует использовать международное право для захвата судов по экологическим или пиратским причинам, а также менять национальное законодательство для создания новых барьеров для России. Так, например, Литва и Эстония планируют создать список «надёжных» морских страховщиков: если судно будет застраховано компанией, не входящей в этот перечень, то его задержат.

При этом, по мнению опрошенных изданием экспертов, деятельность по массовому захвату российских судов в Балтийском море сулит огромные финансовые затраты, а также обременительную логистику.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что коллективный Запад пытается не дать России использовать морские транспортные коммуникации и создаёт риски для безопасности судоходства и жизни людей. По его словам, захват судна Eagle S является пиратским.

В конце декабря генсек НАТО Марк Рютте объявил, что альянс развернёт миссию военных патрулей в Балтийском море для охраны подводных кабелей. 15 января два судна НАТО вошли в Финский залив, всего планируется отправить туда 10 кораблей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.