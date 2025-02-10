Курган, 10 февраля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Жителя Кургана, который оправдывал терроризм и призывал к насильственному свержению государственной власти, оштрафовали по решению суда. Об этом 10 февраля сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Как установили следствие и суд, 35-летний курганец публиковал в социальных сетях высказывания, оправдывающие террористическую деятельность, и призывы к насильственной смене власти. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал его виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Мужчину приговорили к штрафу в размере 350 тыс. рублей и на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов. Уголовное дело расследовало следственное подразделение курганского управления ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали местного жителя 1993 года рождения, который пытался склонить российских военных к переходу на сторону киевского режима. Ещё до начала спецоперации мужчина неоднократно выезжал на Украину, где установил контакт с командиром одного из националистических подразделений, а затем вступил в его ряды.

4 февраля стало известно об отправке в колонию режиссёра Евгении Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которую суд приговорил к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы за оправдание терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол».