* Instagram — запрещённая в России организация

Кострома, 10 февраля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. В Костроме девушка заявила в полицию на навязчивого поклонника из Instagram* (*принадлежит META — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Мужчина долгое время писал комплименты, которые оставались без ответа. Это разозлило поклонника, и он стал угрожать девушке изнасилованием. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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3 февраля в один из отделов полиции Костромы поступило сообщение от 31-летней Ирины К. (имя изменено) Девушка сообщила оперативникам, что ей поступают угрозы сексуального характера от неизвестного мужчины.

Ирина рассказала, что в социальной сети Instagram* ей пишет навязчивый поклонник по имени Алексей, который делает комплименты, больше похожие на угрозы. Недавно мужчина прислал девушке сообщение, которое заставило Ирину испугаться за собственную безопасность, и она решила обратиться в полицию.

«Ирина рассказала полицейским, что на днях ей пришло очередное сообщение от Алексея с текстом: «Я уже готов изнасиловать тебя, просто за факт наличия такой попочки». Данное сообщение девушка расценила как реальную угрозу своей физической безопасности и обратилась с заявлением в полицию», — рассказал собеседник.

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В настоящий момент полиция проводит проверку по факту обращения девушки и устанавливает личность и местоположение Алексея.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Алтайском крае девушка обвинила отчима в изнасиловании, чтобы мать не лишила её наследства. 27-летняя девушка пригласила к себе домой отчима и соблазнила его. Через несколько дней девушка испугалась, что об интимной связи узнает её мать и из ревности заберет квартиру, в которой девушка живёт. Чтобы замести следы и не остаться без наследства, девушка решила оклеветать отчима и обвинила мужчину в изнасиловании.