Москва, 10 февраля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Пользователями цифровой платформы МСП.РФ за три года стали более 1,1 миллиона россиян — предпринимателей, самозанятых граждан и тех, кто планирует начать своё дело. В течение трёх лет к сервисам МСП.РФ предприниматели обращались более семи миллионов раз.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития. Она обеспечивает полную поддержку бизнеса — от обучения и разработки инвестпроекта до получения мер поддержки, привлечения финансирования и поиска заказчиков.

МСП.Рф предоставляет малому и среднему бизнесу в 89 регионах России доступ к мерам государственной поддержки в онлайн-формате. Регионы получили специальный доступ для обработки заявок. А введенный цифровой профиль предпринимателя позволил сделать формат поддержки проактивным, сама платформа предлагает бизнесу подходящие именно для него программы и меры.

За три года работы платформы МСП.РФ количество сервисов для предпринимателей выросло с восьми до более чем 30. Самые популярные — бизнес-обучение, получение региональных мер поддержки и бесплатная проверка контрагента. Самым востребованным финансовым сервисом стало получение микрофинансирования в государственных МФО, через него в 2024 году малый и средний бизнес получил более 18,1 млрд рублей по средней ставке 7,5% годовых.

«О высоком интересе со стороны предпринимателей к МСП.РФ говорит ежедневный прирост в среднем 1,8 тысячи новых пользователей», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, в 2024 году число самозанятых на платформе увеличилось более чем в два раза, а юридических лиц и ИП — более чем на 40%. Исаевич также отметил изменения по отраслям: при сохранении лидерства торговли за последний год на 30% выросло количество МСП, занятых в обрабатывающей промышленности, строительстве, логистике, гостиничном бизнесе, сельском хозяйстве и здравоохранении. «К 2030 году мы ожидаем рост количества пользователей платформы до 3 млн человек», — добавил Исаевич.

Почти четверть пользователей МСП.РФ из регионов с большим количеством предпринимателей и высоким уровнем цифровизации — Москвы, Республики Татарстан, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Наибольшие темпы прироста пользователей зафиксированы в Чеченской Республике, республиках Ингушетии и Тыве, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Дагестан. В топ-5 регионов по числу заявок на региональные меры поддержки по итогам 2024 года входят Республика Татарстан, Москва, Новосибирская область, Республика Крым, Нижегородская область, сообщают в Корпорации МСП.

Интерес к платформе со стороны мужчин (50,6%) и женщин (49,4%) сравнялся. По возрастным критериям наибольшее количество пользователей — в возрасте около 40 лет.

В 2024 году обеспечена интеграция МСП.РФ с Федеральным порталом предоставления мер финансовой поддержки Минфина России. Благодаря этому предпринимателям стала доступна информация о государственных финансовых мерах поддержки — субсидиях и грантах. Кроме того, специальный «виджет» МСП.РФ с доступными мерами поддержки встроен в личном кабинете налогоплательщика и на портале «Госуслуги».