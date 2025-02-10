Курск, 10 февраля, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в детском саду в посёлке Юбилейном Курской области после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских формирований. Об этом сообщили 10 февраля в оперативном штабе региона.

Оперштаб Курской области

Возгорание началось вечером 9 февраля.

«В посёлке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада», — отмечается в Telegram-канале оперштаба.

В одноэтажном здании детского сада огонь успел охватить площадь 350 кв. м. Пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал.

Администрация попросила родителей оставить детей дома. Сейчас решается вопрос об их размещении в других дошкольных учреждениях.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля стало известно, что в результате обстрела украинскими военными деревни Слободка в Курской области получили повреждения девять частных домов. На место выезжал глава Рыльского района Андрей Белоусов. Врио губернатора региона Александр Хинштейн уточнил, что пострадавших нет.