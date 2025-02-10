Вильнюс, 10 февраля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа простился с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным после выхода Прибалтики из единого электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Видео этого момента он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Marcin Obara/EPA/ТАСС Президент Литвы Гитанас Науседа на церемонии синхронизации электросистем стран Балтии с континентальной европейской электросетью

«До свидания, Россия, до свидания, Ленин», — произнес Науседа на английском языке.

Глава государства также подтвердил завершение процесса выхода Литвы из БРЭЛЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля страны Прибалтики вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. На следующий день Литва, Латвия и Эстония завершили присоединение к системе электросетей Европы после отключения от БРЭЛЛ. Гендиректор оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис подчеркнул, что переход был геополитической задачей по разрыву последней энергетической связки с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 февраля, комментируя заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что решение стран Прибалтики якобы является «свободой от угроз и шантажа», отметила, что такой шаг является продолжением уничтожения имевших предпосылки к процветанию стран.

Постпредство РФ при Евросоюзе заявило, что отключение стран Прибалтики является политически мотивированным шагом. Там отметили, что за подобные решения расплачиваться будут европейские домохозяйства и бизнес в прибалтийских государствах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России приняли все необходимые меры, чтобы энергосистема страны продолжила бесперебойную работу после отключения трёх стран от БРЭЛЛ.

В Минэнерго сообщили 8 января, что энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме, её подготовили заранее.