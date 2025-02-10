Пермь, 10 февраля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, намеренно выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее количество студентов, и специально стрелял по скоплениям людей, чтобы максимально увеличить число жертв. Об этом говорится в материалах суда, на которые ссылается «РИА Новости».

РИА Новости/Андрей Никонов Бывший студент Тимур Бекмансуров

Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ в сентябре 2021 года. В результате погибли шесть человек, в том числе четверо студентов, ранения различной степени тяжести получили порядка 60 человек. При задержании он оказал сопротивление, был ранен, в больнице ему ампутировали ногу.

«Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших. Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведёт к многочисленным жертвам», — указано в материалах суда.

В материалах также уточняется, что Бекмансуров открыл стрельбу в помещении, чтобы спровоцировать панику и давку и ещё больше увеличить число жертв. Отмечается, что некоторые студенты, поддавшись панике, выпрыгивали из окон учебного заведения, в результате чего получили травмы.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября 2022 года в Пермском краевом суде началось рассмотрение дела. Бекмансуров признал вину и, раскаявшись, попросил не приговаривать его к пожизненному сроку, как того требовала сторона обвинения. 28 декабря того же года суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.

В конце июня 2023 года четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде пожизненного заключения Бекмансурова. В мае 2024 года Верховный суд России признал законным решение о назначении пожизненного лишения свободы Бекмансурову и отклонил его жалобу.