Новосибирск, 10 февраля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Ушиб мозга и гематому выявили врачи у спортивного комментатора Романа Скворцова, который попал в одну из больниц в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Антон Новодережкин/ТАСС Роман Скворцов

«У него ушиб головного мозга и гематома», — сказал источник.

Он отметил, что данных об ухудшении состояния Скворцова нет. Собеседник также добавил, что в настоящее время проводится дополнительное медицинское обследование.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля журналист Дмитрий Губерниев проинформировал, что Скворцова госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц в Новосибирске. При этом он уточнил, что комментатор находится в сознании.

Губерниев также уточнял, что состояние Скворцова стабилизировалось. Кроме того, журналист написал, что его коллеге придется ещё какое-то время находиться на стационарном лечении в больнице.

Роману Скворцову 49 лет. В спортивной журналистике он специализируется на комментировании трансляций хоккейных и баскетбольных соревнований.