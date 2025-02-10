Москва, 10 февраля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Россия должна сделать всё возможное для того, чтобы все поставленные цели спецоперации были в полной мере реализованы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориалам ветеранов МИД РФ в честь Дня дипломатического работника.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Ныш священный долг — сделать всё, чтобы цели СВО были реализованы полностью, как это и поручил президент России Владимир Путин, и как этим занимаются ежедневно наши герои на фронтах спецоперации», — отметил глава ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником. Министр отметил, что верность идеалам патриотизма всегда отличала российских дипломатов, которые во все времена, при любом общественно-политическом строе, при любых обстоятельствах твёрдо стояли на страже интересов страны.

В декабре 2024 года Лавров также заявил, что цели российской спецоперации справедливы и полностью соответствуют Уставу ООН. Он добавил, что они также полностью соответствуют и принципам ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).