Москва, 10 февраля, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Примерно 1,5 млрд рублей было взыскано в 2024 году прокурорами в России с владельцев банковских карт, на которые первично переводились средства, похищенные мошенниками. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

РИА Новости/ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Направлено более 7 тыс. исков о взыскании 1,5 млрд рублей с владельцев банковских карт, на которые первично переводились похищенные деньги», — отметило ведомство на своём сайте.

Речь идёт о дропперах — людях, которых злоумышленники используют для обналичивания украденных денежных средств. По информации ведомства, в 2024 году число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тысяч.

Кроме того, в Генпрокуратуре подчеркнули, что мошенники применяют всё более изощрённые схемы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля заявил, что в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты. По его словам, подобные операции занимают значительную часть в теневом секторе экономики РФ.

Он также заметил, что Банк России отслеживает активность организаторов дропперских схем и выявляет подставных лиц при помощи разных баз платёжных данных.

Шабля также подчёркивал, что Центральный банк совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, направленную на борьбу с дропперами. Глава службы добавил, что с её помощью можно будет передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.