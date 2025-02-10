Ашхабад, 10 февраля, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Россия с уважением относится к нейтральному внешнеполитическому курсу, которого придерживается руководство Туркмении. Об этом написал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин в статье, опубликованной местной газетой «Нейтральный Туркменистан».

РИА Новости/Алексей Куденко

«В 2025 году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Хотел бы отметить, что в России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, который вносит неоценимый вклад в общее дело обеспечения глобальной стабильности и геополитического равновесия», — указал он.

Волынкин добавил, что отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на основе взаимного уважения и на фундаменте совместной истории. По словам российского посла, подходы РФ и Туркмении к ключевым международным и региональным вопросам во многом схожи, что является залогом продуктивного сотрудничества в области обеспечения безопасности в регионе и в мире в целом.

Его статья была приурочена ко Дню дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля. В публикации Волынкин также поздравил местных коллег с наступающим Днём дипломатического работника Туркмении, который отмечается в республике 18 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником. Министр отметил, что верность идеалам патриотизма всегда отличала российских дипломатов, которые во все времена, при любом общественно-политическом строе, при любых обстоятельствах твёрдо стояли на страже интересов страны.