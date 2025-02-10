Суджанский район, Курская область, 10 февраля, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Народный артист СССР Олег Стриженов мог скончаться от последствий ишемического инсульта. Об этом 10 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Валентин Мастюков/Фотохроника ТАСС Олег Стриженов

«Предварительная причина — последствия ишемического инсульта», — указано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, народный артист СССР Олег Стриженов скончался в Москве 9 февраля. Знаменитому советскому и российскому актёру театра и кино было 95 лет.

Всесоюзную известность и зрительскую любовь Стриженову принесла роль в драме «Овод», которая вышла на экраны в 1955 году и стала одним из лидеров кинопроката. За самим артистом с тех пор закрепилась репутация самого романтичного героя.

Всего он сыграл более трёх десятков киноролей. Он известен по ролям в таких лентах, как «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья», «Мой любимый клоун», «Сорок первый», «Пиковая дама», «Юность Петра» и «Его звали Роберт». Также Стриженов играл и на сцене — в разное время он служил в Театре-студии киноактера и во МХАТе.

В последние годы Олег Стриженов вёл частный образ жизни, увлекался живописью. В начале февраля актера госпитализировали. Telegram-канал SHOT сообщил, что у него якобы диагностировали ишемический инсульт.

В окружении артиста подтвердили, что он в больнице, но отметили, что диагноз неверен. Сын Стриженова, актёр, кинорежиссёр и сценарист Александр Стриженов сообщил, что отцу назначили различные плановые обследования. Супруга народного артиста Лионелла также заявила, что Стриженов посетил врачей, «чтобы провериться».