Краснодар, 10 февраля, 2025, 09:51 — ИА Регнум. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу жилого дома в центре Краснодара. Об этом 10 февраля сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обломки упали на дом в районе Сенного рынка, но только на технические помещения на крыше. Все оперативные группы работают на месте. Жертв нет», — написал Наумов.

Он добавил, что дрон был сбит средствами ПВО около двух часов ночи. Пожара после падения не было, жилые помещения не пострадали.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил в Telegram-канале, что фрагменты БПЛА упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. По предварительным данным, пострадавших нет. Жилой комплекс оцеплен, отметил он.

Кондратьев добавил, что ещё один БПЛА был сбит в Северском районе в посёлке Афипский. Обломками повреждён частный дом, люди не пострадали.

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