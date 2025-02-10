Вашингтон, 10 февраля, 2025, 09:32 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанес травму вратарю «Юты» Коннору Ингрэму, пытаясь забросить шайбу в ворота соперников в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

JOHN WOODS/AP/TASS Коннор Ингрэм

Овечкин в первом периоде мощно щёлкнул и попал в шлем Ингрэму. После этого Том Уилсон попытался отправить шайбу в ворота, но не смог переиграть голкипера, а затем Пьер-Люк Дюбуа все-таки завёл её в пустой угол.

Голкипер соперников не смог продолжить игру. Главному тренеру гостей Андре Туриньи пришлось заменить вратаря. Вместо Ингрэма на лед вышел Карел Веймелка.

Овечкин благодаря результативной передаче вышел на чистое 11‑е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионов Национальной хоккейской лиги (НХЛ). Он набрал 1591 очко, обойдя Фила Эспозито (1590).

Встреча, которая состоялась 9 февраля, завершилась проигрышем «Вашингтона» со счётом 4:5. Команда упустила возможность вернуться на первое место в НХЛ.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Филадельфией». Встреча закончилась победой «Кэпиталз» со счётом 4:3. Этот гол стал для 39-летнего российского хоккеиста 879-м в 1464 матчах НХЛ. Он позволил ему сократить до 15 шайб отставание от рекорда Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.

Канадский нападающий Гретцки, который за свою карьеру набрал 2857 очков — 894 гола и 1963 передачи, является лучшим бомбардиром НХЛ.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что Овечкин является главным спортсменом России. По его словам, вся страна сейчас болеет за то, чтобы он стал легендой не только российского, но и мирового хоккея.