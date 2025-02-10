Москва, 10 февраля, 2025, 09:17 — ИА Регнум. В Москве скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Знаменитому советскому и российскому актёру театра и кино было 95 лет.

Борис Кавашкин/ИТАР-ТАСС Народный артист СССР Олег Стриженов

Всесоюзную известность и зрительскую любовь Стриженову принесла роль в драме «Овод», которая вышла на экраны в 1955 году и стала одним из лидеров кинопроката. За самим артистом с тех пор закрепилась репутация самого романтичного героя.

Всего он сыграл более трёх десятков киноролей. Играл Олег Стриженов и на сцене — в разное время он служил в Театре-студии киноактера и во МХАТе.

«Уход из жизни Олега Александровича — огромная невосполнимая утрата для всего российского искусства, для миллионов поклонников — для нас всех. Созданные им образы на сцене и экране стали настоящими легендами», — отметил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

Почитатели таланта Стриженова назвали его человеком высокой культуры. В соболезнованиях они написали, что вместе с ним ушла целая эпоха. Артист оставил глубокий след в отечественном кинематографе, участвовал в создании золотого фонда российского кино, также отметили они.

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. В 1949 году окончил художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища, а в 1953-м — актёрский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина.

Всего в его фильмографии 35 картин. Он известен по ролям в таких лентах, как «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья», «Мой любимый клоун», «Сорок первый», «Пиковая дама», «Юность Петра» и «Его звали Роберт».

Стриженов удостоен званий заслуженного артиста РСФСР (1969 год) и народного артиста СССР (1988 год). Был членом Союза кинематографистов РФ и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России

В последние годы Олег Стриженов вёл частный образ жизни, увлекался живописью.

Как передавало ИА Регнум, Стриженова госпитализировали в начале февраля. Telegram-канал SHOT сообщил, что у него якобы диагностировали ишемический инсульт.

В окружении артиста подтвердили, что он в больнице, но отметили, что диагноз неверен. Сын Стриженова, актёр, кинорежиссер и сценарист Александр Стриженов сообщил, что отцу назначили различные плановые обследования. Супруга народного артиста Лионелла также заявила, что Стриженов посетил врачей, «чтобы провериться».