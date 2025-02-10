Рим, 10 февраля, 2025, 09:08 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выступит на международных соревнованиях Sudtirol Moonlight Classic на севере Италии. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Максим Богодвид/РИА Новости

Большунов заявлен среди участников гонки на 30 км, которая пройдет в регионе Трентино-Альто-Адидже 13 февраля. Его фамилия помечена в списке изображением российского флага.

Также в числе участников — двукратная олимпийская чемпионка из Польши Юстина Ковальчик, завершившая карьеру в 2019 году. Гонка не входит в число мероприятий Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Как сообщало ИА Регнум, с марта 2022 года российские лыжники не могут выступать на международных соревнованиях из-за решения FIS, обусловленного ситуацией на Украине.