Москва, 10 февраля, 2025, 08:50 — ИА Регнум. Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Актуальные ожидания будущих пенсионеров», проведённого НПФ «Эволюция» совместно с Финансовым университетом при правительстве России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так, 99% опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке. При этом 89% из них признались, что не откладывают средства для финансовой стабильности в будущем.

Почти половина участников опроса рассчитывают на государственную пенсию, а чуть более 25% ― на будущие собственные накопления, сообщило 10 февраля РБК со ссылкой на исследование.

Помимо государственной помощи, больше половины опрошенных надеются на помощь близких людей и детей, а меньше половины (45%) рассматривают возможность формирования личных накоплений с помощью разных финансовых инструментов.

В исследовании приняли участие 2 тыс. человек в возрасте от 25 до 45 лет по всей России. Из них 1,5 тыс. проживают в городах и 500 — в сельской местности.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Государственной думы от ЛДПР внесут на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о перерасчёте страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Как сообщил кандидат экономических наук Игорь Балынин 5 февраля, пенсии работающих россиян увеличатся с 1 августа 2025 года с учётом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году. Кроме того, в апреле проиндексируют и социальные пенсии — на 14,75%. Таким образом, в 2025 году средний размер социальных выплат составит порядка 15,5 тыс. рублей.

Согласно результатам исследования «Почта банка», опубликованным 8 февраля, в 2025 году 77% граждан России продолжат увеличивать свою финансовую подушку безопасности. Половина из тех, кто планирует формировать «подушку», готовы откладывать 5–10% среднего дохода каждый месяц, 24% опрошенных готовы отдавать на эти цели 10–15% дохода, а 18% клиентов банка будут оставлять для личных накоплений от 30 до 50% заработка. Всего в опросе приняли участие порядка 3 тыс. клиентов финансовой организации.