ДНР, 10 февраля, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Житель оккупированного украинскими войсками города Красноармейска в ДНР заявил в разговоре с европейскими журналистами, что считает себя и других горожан русскими, несмотря на гражданство Украины.

Александр Река/ТАСС

Корреспонденты телеканала Euronews приехали в Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы снять репортаж о жизни города и побеседовать с местными жителями. Они спрашивали, в частности, не боятся ли люди прихода «русских войск».

«По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все», — ответил один из мужчин, добавивший, что ВС РФ — «это такие же русские», как и все жители города.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские формирования лишились крупной группировки войск возле посёлка Удачное, расположенного к западу от Красноармейска.