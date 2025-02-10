Москва, 10 февраля, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он принял соответствующее приглашение, сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия-24».

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», — указал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Российский лидер назвал такие виртуальные встречи в начале года доброй традицией. Участники переговоров подвели итоги 2024 года и обсудили планы на будущее. Диалог продолжался более полутора часов.

Си Цзиньпин заявил, что в 2025 году отношения двух стран поднимутся на новую высоту. Путин отметил, что Москва и Пекин стремятся к реализации неделимой безопасности и в Евразии, и во всём мире.