Москва, 10 февраля, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Российским войскам было очень тяжело заходить в Дзержинск Донецкой Народной Республики. Об этом 10 февраля рассказали бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» Вооружённых сил России. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Заходить было очень тяжело, противник бодался», — сообщил командир взвода Василий Мастюгин.

По словам командира штурмового отряда Ивана Шульги, гражданских людей в городе Дзержинске ещё достаточно много.

«Находим, оказываем медицинскую помощь и готовим к эвакуации», ― добавил военный.

В ведомстве отметили, что бойцы группировки российских войск «Центр» вели бои практически за каждое здание, большинство из которых представляло собой хорошо оборудованную огневую точку. Для того чтобы удержать населённый пункт, Вооружённые силы Украины (ВСУ) превратили всю территорию в масштабный оборонительный рубеж.

«Противник сделал из промышленного города неприступную крепость с развитой сетью подземных коммуникаций. Подразделения группировки войск «Центр» отбивали у боевиков метр за метром, подъезд за подъездом», ― отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия освободила Дзержинск 7 февраля, площадь взятой под контроль плотной городской застройки превысила 50 кв. км. Кроме того, подразделения ВС РФ выбили противника из 11 населённых пунктов Торецкой агломерации.

Ранее Шульга рассказал, что сержант Мастюгин из его подразделения в ходе освобождения Дзержинска на протяжении четырёх дней скрытно уничтожал противника. Боец из-за потери связи оказался в тылу украинских сил. Когда с ним установили контакт, то передавали данные о передвижениях украинских подразделений.

Глава ДНР Денис Пушилин 8 февраля заявил, что Дзержинск после освобождения снова стал настоящим русским городом. Он отметил, что теперь не будет никакой путаницы с украинским и российским названиями населённого пункта. В то время, когда Дзержинск находился под временным контролем Украины, он назывался Торецк.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Дзержинск был главным форпостом на пути к крупному укрепрайону ВСУ в Константиновке.